Граната в киевской многоэтажке предназначалась для догхантера - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Ручная граната, которая сдетонировала в подъезде многоквартирного дома в Днепровском районе Киева, лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этом адресу.

По словам Евгения Святогора, он упал сразу после того, как открыл ящик.

"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут", — цитирует его "112 Украина".

Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Вечером 12 января полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения. Открыто уголовное дело по факту покушения на убийство.