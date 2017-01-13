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Граната в киевской многоэтажке предназначалась для догхантера - СМИ

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Граната лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора. Евгений Святогор отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.
Взрыв в киевской многоэтажке 12 января 2017 года
kyiv.npu.gov.ua

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Ручная граната, которая сдетонировала в подъезде многоквартирного дома в Днепровском районе Киева, лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этом адресу.

По словам Евгения Святогора, он упал сразу после того, как открыл ящик.

Взрыв в киевской многоэтажке
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"Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут", — цитирует его "112 Украина".

Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Вечером 12 января полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения. Открыто уголовное дело по факту покушения на убийство. 

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