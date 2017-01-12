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В Киеве произошел взрыв в подъезде многоэтажки, пострадал мужчина

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (273)

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По данным полиции, происшествие произошло в Днепровском районе Киева. Сейчас проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники, по предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.
Взрыв в киевской многоэтажке
Нацполиция Украины в г. Киев

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Взрыв, по предварительным данным, гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Киеве, когда местный житель открыл почтовый ящик, в результате чего и пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По данным полиции, происшествие произошло в Днепровском районе Киева. Открыто уголовное дело по факту покушения на убийство.

"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

Нацполиция Украины в г. Киев
Взрыв в киевской многоэтажке

По данным полиции, сейчас проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники, по предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Ранее пресс-служба ГСЧС в Киеве сообщила, что взрыв и пожар произошли в четверг в одном из цехов столичного завода "Квазар" по ул. Северо-Сырецкая, 3, в результате инцидента пострадали два человека.

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