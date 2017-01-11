Взрыв боеприпаса в Херсонской области: есть пострадавшие

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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Двое мужчин серьезно пострадали в результате взрыва боеприпаса в Херсонской области, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Херсонской области в среду.

"В Олешковском районе в результате взрыва боеприпаса к гранатомету пострадали двое местных жителей. Мужчины с осколочными ранениями в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ЧП произошло накануне вечером. Со слов потерпевших, боеприпас они нашли в лесополосе на военном полигоне, принесли его на территорию дачного участка, который принадлежит их матери. При попытке разобрать металлическую болванку произошел взрыв, сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили часть полотна для ножовки по металлу и 25 металлических осколков от снаряда к противотанковому гранатомету марки "ОГ-9". Работники полиции предполагают, что взрыв мог произойти в результате распила снаряда.

Также при детальном осмотре приусадебного участка полицейские нашли мешок, в котором обнаружили еще 76 крупнокалиберных патронов к ДШК (крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва-Шпагина).

Заведены уголовные дела по статьям "небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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