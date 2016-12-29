В Полтаве в подъезде дома взорвалась граната, мужчине оторвало часть руки

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Полтаве в руках у местного жителя сдетонировало взрывное устройство, "похожее на гранату", сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Полтавской области.

Как уточняется, в четверг, около 13:30, на линию "102" поступило сообщение, что в подъезде одного из домов произошел взрыв.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в руках у 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство, "похожее на гранату", в результате чего последнему оторвало левую кисть. Мужчину доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура.

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Ранее сообщалось, что в селе Квасилов Ровенской области во двор частного дома подбросили мягкую игрушку, внутри которой находилась граната. А в Запорожье 20-летнему парню, матросу срочной службы ВСУ, взрывом оторвало фаланги трех пальцев.