Взрыв в турецком городе Диярбакыр: жертвами стали полицейские

В результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четыре сотрудника полиции и еще двое — ранены, говорится в заявлении администрации провинции.

Турецкие СМИ изначально сообщали о трех погибших полицейских при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге и приведенного в действие дистанционно во время проезда полицейской машины. ЧП произошло рядом с кампусом местного университета в городском районе Сур.

"При проезде бронированного микроавтобуса с полицейским спецназом в районе университета Диджле в 16.30 (15.30 по Киеву) сработало взрывное устройство. Четыре полицейских погибли, двое ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении администрации провинции Диярбакыр.

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