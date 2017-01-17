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    Взрыв в турецком городе Диярбакыр: жертвами стали полицейские

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    Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (52)

    (обновлено: )2
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    @NewsCenterHQ
    В результате взрыва погибли четыре полицейских
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    @NewsCenterHQ
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    daykan.com
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    @AJTCanli
    Самодельное взрывное устройство сработало вовремя проезда полицейского авто
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    @AJTCanli
    В результате взрыва также ранены еще двое полицейских
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    @AJTCanli
    Взрыв в турцеском городе Диярбакыр
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    ntv.com.tr
    Один из раненых полицейских - в тяжелом состоянии
    Взрыв в турецком городе Диярбакыр
    ntv.com.tr
    Взрывное устройство сработало с помощью дистанционного управления
    Последствия взрыва в городе Диярбакыр
    daykan.com
    Взрывное устройство было заложено возле дороги

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    В результате взрыва погибли четыре полицейских

    В результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции погибли четыре сотрудника полиции и еще двое — ранены, говорится в заявлении администрации провинции.

    Взрыв в турецком Диярбакыре
    Канал euronews (на русском) в Youtube
    Появились кадры мощного взрыва в Диярбакыре: десятки пострадавших

    Турецкие СМИ изначально сообщали о трех погибших полицейских при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге и приведенного в действие дистанционно во время проезда полицейской машины. ЧП произошло рядом с кампусом местного университета в городском районе Сур.

    "При проезде бронированного микроавтобуса с полицейским спецназом в районе университета Диджле в 16.30 (15.30 по Киеву) сработало взрывное устройство. Четыре полицейских погибли, двое ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении администрации провинции Диярбакыр.

    Ранее сообщалось, что Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. 

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