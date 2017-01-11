Видео
RSS

Взрыв газа в многоэтажке Саратова

(обновлено: )86
В российском Саратове в среду произошел взрыв в одном из многоквартирных домов. По данным администрации города, произошел взрыв, предположительно, бытового газа.
Канал RT на русском в Youtube

Были эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. По данным мэрии и МЧС, пострадали семь человек.

Как заявлял источник РИА Новости в экстренных службах, при взрыве, предварительно, обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами.

Смотрите также: Последствия взрыва в жилом доме в Сумах

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МВД, сотрудники полиции оцепили место пожара, а в районе горевшей многоэтажки сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.

Ранее сообщалось о взрыве в одесском жилом доме, в результате которого погиб боец "Правого сектора".

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Непогода. Архивное фото
Украина в снежном плену - испытание власти
Смена власти в США. Прощание Обамы, компромат на Трампа
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование