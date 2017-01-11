Взрыв газа в многоэтажке Саратова

Были эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. По данным мэрии и МЧС, пострадали семь человек.

Как заявлял источник РИА Новости в экстренных службах, при взрыве, предварительно, обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами.

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Как уточнили РИА Новости в региональном главке МВД, сотрудники полиции оцепили место пожара, а в районе горевшей многоэтажки сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.

Ранее сообщалось о взрыве в одесском жилом доме, в результате которого погиб боец "Правого сектора".