Взрыв произошел в пригороде Парижа - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в пятницу в четырехэтажном доме в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщает информационный телеканал BFMTV.

В результате взрыва серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания. Данных о пострадавших пока нет.

По данным источника в полиции, в результате инцидента серьезно пострадали как минимум пять человек, двое из них в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь.

По предварительной информации, причиной взрыва, вероятнее всего, стала утечка газа из-за технической неисправности.

Ранее сообщалось, что граната взорвалась в жилом доме на улице Фейербаха в Харькове, в результате инцидента погиб человек.