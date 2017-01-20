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    Взрыв произошел в пригороде Парижа - СМИ

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    В результате взрыва серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания. Данных о пострадавших пока нет.
    Взрыв произошел в пригороде Парижа
    @BFMTV

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в пятницу в четырехэтажном доме в западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщает информационный телеканал BFMTV.

    Взрыв в столичной многоэтажке: кадры с места ЧП. Видео
    112 Украина/Youtube
    Последствия взрыва в столичной многоэтажке

    В результате взрыва серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания. Данных о пострадавших пока нет.

    По данным источника в полиции, в результате инцидента серьезно пострадали как минимум пять человек, двое из них в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь.

    По предварительной информации, причиной взрыва, вероятнее всего, стала утечка газа из-за технической неисправности.

    Ранее сообщалось, что граната взорвалась в жилом доме на улице Фейербаха в Харькове, в результате инцидента погиб человек.

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