В Сумах произошел взрыв в жилом доме

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в Сумах по ул. Нижняя Холодногорская, 33 накануне вечером, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным прокуратуры, взрыв произошел в месте подсоединения газовой трубы к дому. Вместе с тем, в прокуратуре допускают, что взорвалась граната.

"В прокуратуре не исключают, что взрыв был актом протеста против принудительного установления ПАО "Сумыгаз" общедомовых счетчиков газа, ведь он прогремел именно в месте, где перед этим газовики установили коробку для такого счетчика", — сообщает xpress.sumy.ua.

Патрульная полиция Сум ВК На месте взрыва в Сумах

В патрульной полиции также сообщили, что в результате взрыва произошла утечка газа. Около 200 жителей девятиэтажки эвакуированы.

Напомним, вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах на улице Металлургов произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение. Позднее 59-летний мужчина признался, что устроил взрыв сознательно.

Еще один взрыв в жилом доме в Сумах на проспекте Махайла Лушпы произошел 9 января. В результате взрыва пострадали три человека.