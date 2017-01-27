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    В Сумах произошел взрыв в жилом доме

    Тема:

    Взрыв в многоэтажке в Сумах (13)

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    Согласно предварительной информации, взрыв произошел в месте подсоединения газовой трубы к дому. В результате взрыва произошла утечка газа. Около 200 жителей девятиэтажки эвакуированы.
    На месте взрыва в Сумах
    Патрульная полиция Сум ВК

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в Сумах по ул. Нижняя Холодногорская, 33 накануне вечером, сообщают местные СМИ.

    По предварительным данным прокуратуры, взрыв произошел в месте подсоединения газовой трубы к дому. Вместе с тем, в прокуратуре допускают, что взорвалась граната.

    "В прокуратуре не исключают, что взрыв был актом протеста против принудительного установления ПАО "Сумыгаз" общедомовых счетчиков газа, ведь он прогремел именно в месте, где перед этим газовики установили коробку для такого счетчика", — сообщает xpress.sumy.ua.

    Патрульная полиция Сум ВК
    На месте взрыва в Сумах

    В патрульной полиции также сообщили, что в результате взрыва произошла утечка газа. Около 200 жителей девятиэтажки эвакуированы.

    Напомним, вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах на улице Металлургов произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение. Позднее 59-летний мужчина признался, что устроил взрыв сознательно.

    Еще один взрыв в жилом доме в Сумах на проспекте Махайла Лушпы произошел 9 января. В результате взрыва пострадали три человека.

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