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Мужчине, устроившему взрыв в многоэтажке в Сумах, сообщили о подозрении

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Взрыв в многоэтажке в Сумах (9)

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Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина признал, что устроил взрыв сознательно. В настоящее время подозреваемый находится в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей.
Взрыв в жилом доме в Сумах
ГСЧС Украины

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 5 января, 59-летнему мужчине, который устроил взрыв в многоэтажном доме в Сумах, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Взрыв в жилом доме в Сумах
ГСЧС Украины
Разрушительные последствия мощного взрыва в жилом доме в Сумах

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщает прокуратура, мужчина признал, что устроил взрыв сознательно.

"Подозреваемый во время допроса, в присутствии свидетелей, сообщил, что он нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, а потом еще и повредил трубу, напустил в помещение газа и поджег сигарету", — отмечается в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении его вменяемости.

Вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение. 

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