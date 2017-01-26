В приюте для беженцев в Швеции обезвредили взрывное устройство

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Полиция Гетеборга обезвредила взрывное устройство, обнаруженное на территории обустроенного для беженцев кемпинга, говорится в сообщении для прессы полиции Гетеборга.

"Предмет обезврежен и не представляет опасности", — говорится в сообщении для прессы.

Обнаружение взрывоопасного предмета привело к эвакуации жителей приюта, в который они смогли вернуться позже после окончания работы саперов. Каких-либо подробностей о найденном устройстве полиция не сообщает.

Как поясняет газета Aftonbladet, вызвавший подозрения предмет обнаружил один из сотрудников кемпинга. По данным городских властей, в приюте проживают около 140 человек, и он используется как временный пункт размещения беженцев, ожидающих дальнейшего решения по поводу их дальнейшего места жительства.

В конце декабря 2016 года неизвестный мужчина проник на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов.