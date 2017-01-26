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    В приюте для беженцев в Швеции обезвредили взрывное устройство

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    Как отмечается, обнаружение взрывоопасного предмета привело к эвакуации жителей приюта, в который они смогли вернуться позже после окончания работы саперов.
    Полиция Швеции на месте взрыва в турецком центре в Стокгольме
    Expressen

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Полиция Гетеборга обезвредила взрывное устройство, обнаруженное  на территории обустроенного для беженцев кемпинга, говорится в сообщении для прессы полиции Гетеборга.

    "Предмет обезврежен и не представляет опасности", — говорится в сообщении для прессы.

    Обнаружение взрывоопасного предмета привело к эвакуации жителей приюта, в который они смогли вернуться позже после окончания работы саперов. Каких-либо подробностей о найденном устройстве полиция не сообщает.

    Как поясняет газета Aftonbladet, вызвавший подозрения предмет обнаружил один из сотрудников кемпинга. По данным городских властей, в приюте проживают около 140 человек, и он используется как временный пункт размещения беженцев, ожидающих дальнейшего решения по поводу их дальнейшего места жительства.

    В конце декабря 2016 года неизвестный мужчина проник на территорию дома правительства Таиланда, залез на крышу находящегося там почтового отделения и сбросил оттуда по очереди пять взрывпакетов.

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