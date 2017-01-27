На месте взрыва в жилом доме Сум

"Как сообщает с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно взорвалась граната", — заявила Науменко.

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Она также отметила, что в жилом доме по ул. Холодногорской, 33, в подъезде которого произошел взрыв, в пятницу должны были устанавливать счетчик газа. При этом, по словам Науменко, в газовых трубах не было газа.

Как сообщало РИА Новости Украина, взрыв на ул. Холодногорская, 33 в Сумах прогремел примерно в 22:20 в четверг, 26 января.