Мощный взрыв прогремел в столичном регионе Франции - СМИ

КИЕВА, 3 фев — РИА Новости Украина. Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.

Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (23.00 по Киеву) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.

"Вслед за взрывом последовал пожар. Согласно предварительным данным, один пострадавший находится в критическом состоянии и четыре человека были легко ранены", — заявил капитан бригады пожарных Гийом Фрес, слова которого приводит телеканал LCI.

По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. "Дома затряслись", — заявила жительница соседнего города Ганьи.

Газета Parisien Последствия взрыва под Парижем

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.