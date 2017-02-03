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    Мощный взрыв прогремел в столичном регионе Франции - СМИ

    (обновлено: )66
    Согласно предварительным данным, один пострадавший находится в критическом состоянии и четыре человека были легко ранены. Причины мощного взрыва выясняются.
    Последствия взрыва под Парижем
    Газета Parisien

    КИЕВА, 3 фев — РИА Новости Украина. Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.

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    @eger_ok
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    Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (23.00 по Киеву) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.

    "Вслед за взрывом последовал пожар. Согласно предварительным данным, один пострадавший находится в критическом состоянии и четыре человека были легко ранены", — заявил капитан бригады пожарных Гийом Фрес, слова которого приводит телеканал LCI.

    По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. "Дома затряслись", — заявила жительница соседнего города Ганьи.

    Газета Parisien
    Последствия взрыва под Парижем

    Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

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