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    В Париже неизвестный напал с ножом на людей в метро

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    В вагоне на 7-й линии метрополитена неизвестный нанес три удара ножом мужчине, которого, предположительно, не знал, а затем выскочил из поезда на станции Riquet.
    Полиция в Париже. Архивное фото
    Associated Press Thibault Camus

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров. Об этом сообщает Parisien.

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    Первый инцидент произошел около 21.15 по местному времени. В вагоне на 7-й линии метрополитена неизвестный нанес три удара ножом мужчине, которого, предположительно, не знал, а затем выскочил из поезда на станции Riquet. Пострадавшему на месте оказали помощь, затем он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

    Спустя полтора часа, около 22.45, один из пассажиров сообщил сотрудникам парижского метрополитена о совершенном на него нападении на станции Jacques Bonsergent. Затем, спустя еще час, в 00.50, на станции Gare de l'Est два человека также сообщили, что на них напал неизвестный с ножом. В обоих случаях описание преступника совпадало.

    Ведутся поиски нападавшего, расследование поручено региональной полиции на транспорте.

    Напомним, в середине июля минувшего года мужчина, убивший19 инвалидов в Японии, лечился в психиатрической клинике.

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