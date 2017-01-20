В Париже неизвестный напал с ножом на людей в метро

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров. Об этом сообщает Parisien.

Первый инцидент произошел около 21.15 по местному времени. В вагоне на 7-й линии метрополитена неизвестный нанес три удара ножом мужчине, которого, предположительно, не знал, а затем выскочил из поезда на станции Riquet. Пострадавшему на месте оказали помощь, затем он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Спустя полтора часа, около 22.45, один из пассажиров сообщил сотрудникам парижского метрополитена о совершенном на него нападении на станции Jacques Bonsergent. Затем, спустя еще час, в 00.50, на станции Gare de l'Est два человека также сообщили, что на них напал неизвестный с ножом. В обоих случаях описание преступника совпадало.

Ведутся поиски нападавшего, расследование поручено региональной полиции на транспорте.

Напомним, в середине июля минувшего года мужчина, убивший19 инвалидов в Японии, лечился в психиатрической клинике.