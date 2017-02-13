Взрыв прогремел в кафе в Ровенской области: есть пострадавшие

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В кафе в Ровенской области в воскресенье взорвалась граната, в результате чего пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Мощный взрыв прогремел в помещении развлекательного заведения поселка Квасилов Ровенского района вчера, 12 февраля, в 19:30. Шесть посетителей получили ранения различной степени", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ НЦ в Ровенской области Взрыв прогремел в кафе в Ровенской области

О взрыве в кафе в полицию сообщил владелец заведения. В частности, он рассказал, что силой взрыва было разбито стекло витрины и пострадали посетители.

Правоохранители установили, что трое мужчин, среди которых был военный, который сейчас находится в отпуске, в тот вечер отдыхали в кафе и выпивали. В ходе беседы военный достал из кармана куртки предмет, внешне похожий на гранату, и начал демонстрировать его всем присутствующим.

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Пока человек крутил ее в руках, по собственной неосторожности вытащил чеку, поэтому сразу бросил ее под стол. За считанные секунды раздался взрыв, в результате которого шесть человек, трое из которых находились за соседним столиком, пострадали, их доставили в больницу.

Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области сообщала, что во Львове в жилом доме произошел взрыв. Взрыв прогремел на улице Выговского.