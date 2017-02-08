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    Комбат ДНР "Гиви" погиб при взрыве в его кабинете - источник

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    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Взрыв, в результате которого погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви", прогремел в его кабинете, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.

    "По предварительной информации, взрыв прогремел в кабинете "Гиви", в этот момент он находился там. Сейчас эта информация проверяется", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    В министерстве обороны добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.

    В октябре 2016 года командир одного из подразделений ополчения ДНР Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

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