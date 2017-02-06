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    Политика

    ВСУ концентрируют основные силы на донецком направлении - ДНР

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (609)

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    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, концентрация сил и вооружения ВСУ - вокруг Донецка, западное и северо-западное направление.
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. ВСУ концентрируют основные силы на донецком направлении, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    Ранее Басурин заявил, что силовики перебрасывают силы и тяжелое вооружение в Донбасс. По его словам, это говорит о подготовки Киевом наступления по всей линии фронта.

    "Концентрация (сил и вооружения — ред.) — вокруг Донецка, западное и северо-западное направление", — сказал Басурин.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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