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    Общество

    ДНР представила план урегулирования ситуации в Донбассе - СМИ

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (666)

    (обновлено: )324
    Поэтапный план включает пять пунктов, один из которых - "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения".
    Члены МЧС самопровозглашенной ДНР расчищают завалы после обстрелов в Донецке
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представило поэтапный план урегулирования обстановки в Донбассе, согласованный в том числе с ОБСЕ, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на оперативный штаб командования республики.

    "Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ", — говорится в сообщении.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    Отмечается, что план включает пять пунктов: "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения; отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения; предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений"; "в радиусе одного километра от донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений" и запрет на любые наступательные действия.

    Отмечается, что предложения были задокументированы и переданы украинским властям, но их проигнорировали. При этом также говорится, что первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

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    В конце января ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

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