Фотоитоги 9 февраля: драка в Раде, Ципрас в Киеве и взрыв на французской АЭС

В четверг в Верховной Раде подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук. Во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Киев и Евросоюз находятся на пути по отмене виз для украинцев. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Ранее генеральный секретариат информации и коммуникаций Греции сообщил, что Ципрас 8-9 февраля посетит Украину.

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В четверг утром прогремел взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. Французская энергетическая корпорация EdF подтвердила информацию о взрыве на АЭС "Фламанвиль" в департаменте Манш, передает агентство Рейтер.