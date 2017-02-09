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    Фотоитоги 9 февраля: драка в Раде, Ципрас в Киеве и взрыв на французской АЭС

    (обновлено: )17
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве
    Александр Ефремов в зале суда вне стеклянной кабины
    Ситуация на АЭС Фламанвиль в департаменте Манш во Франции. Энергоблок 1
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Талисман зимних Олимпийских игр-2018
    Украинские военнослужащие в Авдеевке
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Ferrari 206 P Dino Pininfarina Berlinetta Speciale 1965 г. выпуска
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Киеве.
    REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Александр Ефремов в зале суда вне стеклянной кабины
    Александр Ефремов в зале суда вне стеклянной кабины.
    Александр Ефремов/Facebook
    Ситуация на АЭС Фламанвиль в департаменте Манш во Франции. Энергоблок 1
    Ситуация на АЭС "Фламанвиль" в департаменте Манш во Франции. Взрыв в машинном зале АЭС прогремел утром в четверг. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек.
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    УНИАН
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки.
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    Талисман зимних Олимпийских игр-2018
    Талисман зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане, Южная Корея.
    REUTERS / Kim Hong-Ji
    Украинские военнослужащие в Авдеевке
    Украинские военнослужащие в Авдеевке
    Вячеслав Аброськин в Facebook
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    "Про все"
    Ferrari 206 P Dino Pininfarina Berlinetta Speciale 1965 г. выпуска
    Ferrari 206 P Dino Pininfarina Berlinetta Speciale 1965 г. выпуска на выставке старинных и классических автомобилей в Париже.
    REUTERS/Benoit Tessier

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    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко

    В четверг в Верховной Раде подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук. Во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

    Драка Сергея Лещенко и нардепов БПП в Раде
    Канал Страна.ua в Youtube
    Лещенко vs коллеги по фракции БПП: драка в Верховной Раде

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    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Киев и Евросоюз находятся на пути по отмене виз для украинцев. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Ранее генеральный секретариат информации и коммуникаций Греции сообщил, что Ципрас 8-9 февраля посетит Украину.

    Смотрите также: Встреча премьера Греции Ципраса с Гройсманом в Киеве

    В четверг утром прогремел взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. В результате инцидента легкие отравления получили пять человек. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. Французская энергетическая корпорация EdF подтвердила информацию о взрыве на АЭС "Фламанвиль" в департаменте Манш, передает агентство Рейтер.

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