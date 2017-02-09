Планы на бу… О целеполагании Верховной Рады

Василий Стоякин, обозреватель

Выступления депутатов 7 февраля

Спикер Андрей Парубий начал, разумеется, с украинской армии в Авдеевке. Она стала "надеждой и щитом всей свободной Европы и она стала единственной большой стеной, которая отделяет Европу от путинской орды". От имени "парламента воюющей страны" он поблагодарил иностранных дипломатов за санкции и ритуально проклял "ошалелого кремлевского убийцу". Похвалил депутатов за работу на прошлой сессии, указав на принятие законно, необходимых для обороны и безвизового режима с ЕС (последнее, откровенно говоря, лучше было бы не говорить…).

Из задач парламента спикер назвал следующие:

— преодолеть низкое доверие к парламенту, связанное, по его словам, с двумя моментами: "низким уровнем ответственности наших коллег и банальным желанием не ходить на работу"; "попытка дестабилизировать парламент через внутриполитическую вражду" (этот "коварный план", по убеждению Парубия, не удался). О коалиции – ни звука;

— судебная реформа, децентрализация, дерегуляция, новый состав ЦИК, гармонизация законодательства с нормами НАТО, закон о языке.

Дальше последовали выступления представителей фракций.

От "Воли народа" выступил Сергей Лабазюк, поднявший два вопроса:

— получение очередного транша МВФ – общество обеспокоено просочившимися в СМИ 12-ю пунктами условий фонда и поэтому надо провести закрытое (!) совещание представителей фракций с участием президента;

— из страны уезжают люди, поэтому надо повысить зарплату госслужащим.

От Радикальной партии – Олег Ляшко:

— поднять пенсии (по его словам в январе Пенсионный фонд получил на 40% больше средств, чем планировалось);

— обеспечить граждан бесплатными лекарствами;

— на конференции по безопасности в Мюнхене 17 февраля поставить вопрос о выполнении Будапештского меморандума в форме "заключения прямого военного соглашения с Соединенными Штатами, Великобританией и другими странами, которые гарантировали Украине независимость и суверенитет" (другие – это Россия, если что).

От "Батькивщины" – Юлия Тимошенко:

— РФ развернула новую пропагандистскую волну относительно того, что в Украине – гражданская война. Надо отменить АТО и ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях (действующий закон это разрешает);

— принять закон об оккупированных территориях;

— отправить в отставку правительство Гройсмана.

От "Возрождения" – Виктор Бондарь:

— необходимо привести территориальные органы центральных ведомств в соответствие с административно-территориальной структурой Украины: сейчас все структуры создают свои округа, которые часто-густо не совпадают ни с административной структурой, ни друг с другом.

От "Оппоблока" – Александр Вилкул:

— принять обращение с целью созыва совещания "нормандского формата" по Авдеевке (кажется в ОБ не заметили, что "нормандский формат" сейчас ничего решить не может – лидеры Германии и Франции не в форме);

— Украина как председатель СБ ООН должна сформулировать программу действий;

— ОБ собрал 200 тыс. голов в поддержку своего антикризисного плана.

От "Самопомичи" – Егор Соболев:

— надо рассмотреть инцидент с нападением полиции на "мирных блокировщиков" на Донбассе;

— принять закон об оккупированных территориях.

От "Народного фронта" – Максим Бурбак:

— принять стратегию и план освобождения Донбасса и Крыма;

— "к "нормандской четверке" должны присоединиться США и Великобритания как гаранты безопасности Украины" (если честно, я немного не понял – Рада должна их обязать?);

— надо назначить руководителя миссии Украины при НАТО;

— продолжить строительство "Европейского вала";

— обеспечить бизнес дешевыми государственными кредитами (возможность этого, по мысли выступавшего, обеспечила национализация убыточного "Приватбанка");

— начать приватизацию.

От Блока Порошенко – Алексей Гончаренко:

— в то время как фракция БПП оказывает гуманитарную помощь Авдеевке какие-то диверсанты или политиканы блокируют железную дорогу, а Шуфрич говорит что в событиях в Авдеевке виновата украинская сторона (вообще о том, что к Авдеевке привели действия украинской армии признают даже в Генштабе, но это никого не интересует). "Мы должны объединиться, чтобы дать достойный отпор врагам внутренним и внешним".

Чем будут заниматься депутаты

Во-первых, депутаты, безусловно, будут заниматься вопросами Донбасса. Собственно, уже в первый день было принято заявление об осуждении эскалации российской агрессии.

Очевидно, главные усилия будут иметь дипломатический характер. В выступлениях в Раде это не звучало, но подразумевалась обеспокоенность возможной сменой стратегической линии новой американской администрации, а потому указывалось на необходимость более плотного вовлечения США (прямо и посредством НАТО) в украинский конфликт.

Определенная борьба будет вестись вокруг законопроекта об оккупированных территориях – на этом настаивает радикальная оппозиция, но этому сопротивляется коалиция (официальная позиция власти – блокада вредна, причем власть даже соблаговолила применить силу к блокировщикам). Скорее всего, этот проект, затрудняющий реинтеграцию Донбасса, принят не будет.

В какой-то степени позиция Рады даже слишком радикальна, что может создать некоторые проблемы у США. В то же время, позиция США достаточно определенная – военные действия должны быть прекращены, при этом вопрос о территориальной целостности Украины предметом переговоров не будет (в т.ч. и в случае со статусом Крыма).

Судя по всему, между США и Россией есть консенсус относительно разрешения конфликта в течение 2017 года. Однако единственной основой для этого являются Минские соглашения, а Рада, судя по заявлениям, к принятию необходимых актов не готова. А, значит, конфликт или будет пролонгирован, или будет найдена какая-то другая платформа.

Во-вторых, Рада будет заниматься выполнением меморандума МВФ. Ключевой вопрос, насколько можно понять – введение рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Пока непонятно, готов ли парламент к шагам, которые не встретят понимания у общества и негативно скажутся на рейтингах проголосовавших за них партий в будущем.

Кстати, необходимость сотрудничества с МВФ исключает принятие каких-либо социальных законов. И даже "дерегуляция" будет проходить, скорее всего, в направлении "закручивания гаек" бизнесу.

В-третьих, очевидно будет вестись работы в направлениях децентрализации.

Что-то мне, однако, подсказывает, что в условиях наступления президента на региональные элиты, не структуры центральных ведомств будут подгоняться под административно-территориальное устройство (как предлагает Бондарь), а явочным порядком будет проходить укрупнение районов. Те самые 3-5 госпитальных округов на область – что это как не укрупнение, с ликвидацией "лишних" ЦРБ?

Так что вполне вероятно, что именно Раду-то к ключевым решениям в рамках АТР и не подпустят…

В-четвертых, спикер совершенно не случайно упомянул о языковом законопроекте – как я уже писал, он будет нужен для торга и с Россией, и внутри страны, а, значит, наверняка будет принят (хотя бы в первом чтении).

Вопрос, которого нет

Так и не прозвучал важнейший для парламента вопрос – есть ли в нем коалиция?

Тимошенко подняла вопрос об отставке правительства, но на это у оппозиции голосов точно нет. А о коалиции, в которой, после выхода Бублика точно не может быть 226 голосов, она не заикнулась. Между тем, вопрос с отставкой правительства решается автоматически в случае, если будет зафиксировано отсутствие коалиции большинства.

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Очевидно, оппозиция не стала об этом говорить в силу традиционного уже для современной Украины основания – необходимо демонстрировать единство перед лицом "российской агрессии". Об этом прямо сказал представитель БПП, который, кстати, не упомянул, что накануне начала сессии к "Самопомичи", "Батькивщине" и РПЛ обратились с предложением вернуться в состав коалиции.

Т.о., по умолчанию (и – с согласия оппозиции) реализуется вариант, когда коалиции нет, но никто внимания на это не обращает.

Правда, неработоспособна не только коалиция. Неработоспособна Рада в целом. Например, 7 февраля не удалось принять повестку дня, а 8-го работа Рады была закончена в час дня из-за отсутствия в зале депутатов (насчитали 198 штук и это – с традиционными для нынешнего состава подлогами). Впрочем, если учитывать вероятную необходимость принятия законопроектов в рамках Минских соглашений, то такое состояние Рады как раз желательно…

P.S.: Единственная фракция, которая продемонстрировала отсутствие внятной повестки дня – "Оппозиционный блок". Возможно, партия не может согласовать свою позицию из-за ожидаемого разделения.