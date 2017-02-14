"Газпром" ждет решения Стокгольма о поставках газа Украине до 30 апреля

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В "Газпроме" заявили, что компания ожидает решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине до 30 апреля, по делу о транзите газа через Украину — до 30 июня.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита. Ожидается, что решения по двум процессам будут вынесены до конца первого квартала 2017 года и до конца первого полугодия 2017 года соответственно.

В конце сентября 2016 года "Нафтогаз" оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — в 38,7 миллиарда долларов. Последняя озвучивавшаяся самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма — 31,759 миллиарда долларов, в основном, они касаются штрафов по режиму "бери или плати".