наверх
14.02.201719:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    "Газпром" ждет решения Стокгольма о поставках газа Украине до 30 апреля

    (обновлено: )2510
    Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В "Газпроме" заявили, что компания ожидает решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине до 30 апреля, по делу о транзите газа через Украину — до 30 июня.

    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото
    "Нафтогаз", "Газпром", Стокгольм. Дмитрий Марунич по ситуации

    Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

    По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита. Ожидается, что решения по двум процессам будут вынесены до конца первого квартала 2017 года и до конца первого полугодия 2017 года соответственно.

    В конце сентября 2016 года "Нафтогаз" оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — в 38,7 миллиарда долларов. Последняя озвучивавшаяся самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма — 31,759 миллиарда долларов, в основном, они касаются штрафов по режиму "бери или плати".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх