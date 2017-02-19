Рост цен на коммуналку: причин для "шоковой терапии" не было - эксперт

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. По итогам 2016 года суммы в платежках за коммунальные услуги впервые в истории Украины сравнялись со средними доходами населения. Об этом сообщил директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко. Аналитик добавил, что доходы большинства украинских пенсионеров не позволяют платить имеющиеся коммунальные платежи. Здесь стоит добавить, что за прошлый год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд гривен, то есть более чем в два раза.

Ситуацию с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья" Алексей Кучеренко.

"Я могу сказать однозначно, и у нас есть соответствующее исследование, мы вместе с Венским институтом его делали, в ближайшее время мы будем презентовать, где совершенно четко мы определили, что завышены цены на газ, что не надо было такую шоковую, не терапию, это такая операция, которую электростимуляторами делают, понимаете. И цена на газ завышена, и это послужило очень мощным фактором и фактором того, что население не в состоянии платить", — сказал эксперт.

Другими причинами, почему украинцы не в состоянии платить возросшие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, он назвал низкий уровень оплаты труда населения и отсутствие притока инвестиций в страну.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.