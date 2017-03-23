Кравченко: в Украине безнаказанно торгуют некачественными продуктами

Украина стала не только европейским, но и мировым лидером во многих вопросах, связанных с плохой безопасностью и низким качеством жизни. Эксперты констатируют, что голос потребителя власть не только не слышит, но ощущается тотальное пренебрежение и наступление на права гражданина Украины, как потребителя.

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Критическая ситуация на рынке продуктов питания в Украине обусловлена отсутствием регулярного мониторинга и контроля качества продуктов.

Почетный президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Ирина Кравченко отмечает, что понятие "качество" исключено из украинского законодательство как таковое, а вместо него принято употреблять слово "безопасность".

Ранее сообщалось о грядущем подорожании продуктов питания в Украине.