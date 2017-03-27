Бедным быть не стыдно. Как украинцы оценивают свои доходы

"14% опрошенных считают, что им достаточно денег, которые они зарабатывают, 27% — скорее недостаточно, больше половины (56%) – однозначно недостаточно. При этом абсолютное большинство опрошенных (89%) хотело бы зарабатывать больше", — сказано в сообщении.

Больше всего тех, кто готов работать больше времени для дополнительного заработка, на Западе, меньше всего — на Востоке. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них готовность работать сверхурочно для получения дополнительного заработка; таких также больше среди мужчин, чем среди женщин.

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Также, как следует из результатов опроса, большинство украинцев (74%) говорят, что экономно тратят деньги и тщательно планируют расходы. Две трети респондентов ценят деньги очень высоко, чуть меньше (61%) считают, что деньги могут дать возможность быть тем, кем они хотят быть. При этом почти половина украинцев (46%) признают, что деньги — самое главное в их жизни, и почти столько же (41%) не признают.

Половина опрошенных украинцев (54%) считают, что бедным быть не стыдно, одновременно треть (31%) полагают наоборот.