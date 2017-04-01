Шутки в сторону. Чего ждать украинцам с 1 апреля

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые тарифы

С 1 апреля 2017 года Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.

Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.

Цену на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).

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Как пояснял глава комиссии Дмитрий Вовк, повышение цены связано с необходимостью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны, что потребует импорта энергетического угля за рубежом.

Кроме того, с 1 июля в Украине появится новый ежемесячный платеж за газ — абонплата за подключение к системе газоснабжения (на основании газового счетчика) и вне зависимости от фактического объема потребления.

"Абонплата будет расчетной, фиксированной и изъятой из той цены на газ, которая действовала до 1 апреля. Оплата будет осуществляться потребителем на один счет за газ, как за товар, а на другой – оплата непосредственно компании, которая занимается распределением и доставкой газа", — пояснял вице-премьер Владимир Кистион.

Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользования присоединенными мощностями. В тариф также будут заложены затраты ПАО "Укртрансгаз" на транспортировку газа, что составляет примерно 23% в общей структуре.

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Если есть счетчик, то с 1 апреля украинцам будет начисляться абонплата за возможность воспользоваться энергоносителем, даже если вы не будете расходовать газ.

Жители, которые пользуются обычной газовой плитой будут платить меньше владельцев газовых котлов.

Абонплата за распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 грн/месяц. В среднем по Украине получится около 92 гривен в месяц.

В тех квартирах, где не стоят счетчики, будет вестись расчет по нормативным показателям. Рассчитывать будут так, будто у вас стоит счетчик типа G2.5 с максимальной пропускной способностью 4 кубометра в час.

Например, сейчас семья из трех человек платит около 90 гривен (в этот тариф уже входит абонплата за газ) в месяц. По новой методике абонплата составит 44 гривны. Прибавить к этому среднюю оплату за газ для такой семьи, и теперь в месяц она будет платить около 125 гривен.

В апреле может подорожать и тепло. Правительство планирует пересматривать тарифы на газ и тепло два раза в год — 1 апреля и 1 октября.

Программа бесплатных лекарств

С 1 апреля Минздрав запускает долгожданную программу по реимбурсации (полному или частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов), старт которой уже дважды откладывался.

Компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 500 млн грн.

Для сердечников это Амиодарон (Amiodarone), Амлодипин (Amlodipine), Атенолол (Atenolol), Верапамил (Verapamil), Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид), Спиронолактон (Spironolactone), Фуросемид (Furosemide), Дигоксин (Digoxin) Эналаприл (Enalapril), Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate), Карведилол (Carvedilol), Клопидогрель (Clopidogrel), Метопролол (Metoprolol), Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), Симвастатин (Simvastatin), Бисопролол (Bisoprolol). Для больных бронхиальной астмой станут доступны Беклометазон (Beclometasone), Будесонид (Budesonide), Сальбутамол (Salbutamol). Для людей с диабетом II типа – Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide).

Для того чтобы получить возможность воспользоваться программой "Доступные лекарства", любой украинец, страдающий от вышеперечисленных болезней, должен обратиться к своему лечащему врачу за рецептом утвержденного образца.

При этом врач будет указывать в рецепте не торговое название лекарства, а действующее вещество (международное непатентованное название).

С полученным рецептом можно будет обратиться только в те аптеки, которые принимают участие в программе "Доступные лекарства".

В то же время эксперты отмечают, что выделенных Кабмином на реимбурсацию средств не хватит, чтобы покрыть потребности всех украинцев, нуждающихся в лечении. Также остается открытым вопрос, как Минздрав собирается бороться с некачественными лекарственными препаратами и с некачественными генериками.

Выплаты ветеранам АТО

Президент Петр Порошенко распорядился с 1 апреля увеличить дополнительное денежное обеспечение военным, выполняющим операции в зоне АТО.

"После консультации с министром обороны, с начальником Генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО. Для лиц, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1500 грн. И в целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7500 гривен", — сказал он.

Для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии, доплата увеличится еще на 1100 гривен и в общем будет составлять 3500 грн дополнительно.

Цены на продукты

В связи с ростом цен на продовольственные товары, топливо, повышением акциза на спиртную продукцию и приближением пасхальных праздников, эксперты прогнозируют подорожание продуктов в Украине в пределах 5–25%.

Коммерческий директор Retail Group, в управлении которой находятся торговые сети "Велмарт", "Велика Кишеня" и "ВК Експрес", Алексей Сериков прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев ожидается дальнейший рост цен на мясо, хлебобулочные изделия, яйца, алкоголь и пиво, крупы и рыбу — замороженную и охлажденную.

По его словам, повышение цен на мясо ожидается на уровне 10%. Яйца, из-за приближающейся Пасхи и вновь открытого экспорта, подорожают на 15–25%. Хлебобулочные изделия вырастут в цене на 10-15%. Гречневая крупа подорожает на 20–25%, и более высокая цена будет держаться до нового урожая. Рыба замороженная, по прогнозам, станет дороже на 5–10%, а рыбу охлажденную ожидает подорожание до 20%.

Также по прогнозам с 1 апреля вырастут цены на алкогольную продукцию от поставщиков. Сообщается, что бутылка водки емкостью 0,5 литра будет стоить 69,90 гривен. Кроме водки, в течение апреля-мая подорожает коньяк на 8–10%, а пиво еще на 10–15% на протяжении апреля и мая.

Некоторое удешевление ожидает лишь овощи и фрукты в связи с сезонностью.

В Албанию без виз

Наряду с этим есть для украинцев и приятная новость — с 1 апреля они смогут ездить в Албанию без виз.

"1 апреля 2017 вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований, которое было подписано 4 ноября 2016 г. в Тиране", — сообщил генконсул Украины в Мюнхене Вадим Косток в Facebook.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Албании могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государств в течение срока, который не превышает 90 дней и в течение 180 дней, при наличии действующих загранпаспортов.

По материалам из открытых источников интернет