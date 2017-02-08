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    Гройсман выразил обеспокоенность ростом цен на товары

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (339)

    (обновлено: )56837
    Премьер-министр в ходе заседания Кабмина в среду заявил, что правительство должно построить "такую модель, которая будет сдерживать рост любых потребительских цен".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за построение экономической модели, которая позволит сдерживать рост цен на потребительские товары.

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    "Очень важно, чтобы мы построили такую модель, которая будет сдерживать рост любых потребительских цен", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

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    Он добавил, что есть обеспокоенность по росту цен на отдельные группы товаров, в частности на молочные продукты. Премьер отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддерживать внутреннего производителя. По словам Гройсмана, очень важно добиться того, чтобы повышение минимальных зарплат "не съедала инфляция".

    Напомним, в конце января Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения "минималки".

    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1544 гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1700 тысячи гривен (около 62 долларов).

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