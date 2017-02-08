Гройсман выразил обеспокоенность ростом цен на товары

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за построение экономической модели, которая позволит сдерживать рост цен на потребительские товары.

"Очень важно, чтобы мы построили такую модель, которая будет сдерживать рост любых потребительских цен", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Читайте также — Снова развели, как котят: тарифы повышают, деньги отбирают, люди беднеют

Он добавил, что есть обеспокоенность по росту цен на отдельные группы товаров, в частности на молочные продукты. Премьер отметил, что правительство будет делать все, чтобы поддерживать внутреннего производителя. По словам Гройсмана, очень важно добиться того, чтобы повышение минимальных зарплат "не съедала инфляция".

Напомним, в конце января Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции из-за повышения "минималки".

Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1544 гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1700 тысячи гривен (около 62 долларов).