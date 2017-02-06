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    В ряде пригородных маршруток понизились цены на проезд

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    На утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах. В частности, тарифы понизили в городах Вишневое, Боярка, Вышгород и поселке Макаров, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В ряде городов Киевской области перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутных такси, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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    В частности, по данным пресс-службы, ряд перевозчиков снизили стоимость проезда в маршрутных такси до уровня, предшествовавшего его подорожанию в январе.

    На утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах. В частности, в городах Вишневое, Боярка, Вышгород и поселке Макаров.

    Также в ОГА заявили, что сейчас идут переговоры с другими автотранспортными предприятиями относительно обоснованности стоимости проезда, отмечает УНИАН.

    По данным СМИ, а также пассажиров пригородных маршрутных такси, информация Киевской ОГА соответствует действительности.

    Как сообщалось, в январе в пригородных маршрутах Киевской области стоимость проезда возросла в среднем на 40% — до 12-15 грн за поездку. Увеличилась и стоимость проезда в городах.

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