В ряде пригородных маршруток понизились цены на проезд

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В ряде городов Киевской области перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутных такси, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В частности, по данным пресс-службы, ряд перевозчиков снизили стоимость проезда в маршрутных такси до уровня, предшествовавшего его подорожанию в январе.

На утро понедельника стоимость проезда снизилась на 16 автобусных маршрутах. В частности, в городах Вишневое, Боярка, Вышгород и поселке Макаров.

Также в ОГА заявили, что сейчас идут переговоры с другими автотранспортными предприятиями относительно обоснованности стоимости проезда, отмечает УНИАН.

По данным СМИ, а также пассажиров пригородных маршрутных такси, информация Киевской ОГА соответствует действительности.

Как сообщалось, в январе в пригородных маршрутах Киевской области стоимость проезда возросла в среднем на 40% — до 12-15 грн за поездку. Увеличилась и стоимость проезда в городах.