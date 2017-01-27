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    В Виннице возле завода Roshen маршрутка въехала в фуру, есть пострадавшие

    (обновлено: )32
    Сообщается, что водитель маршрутного такси в Виннице не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, в результате чего пострадали четыре человека.
    Маршрутка столкнулась с грузовиком в Виннице
    vinbazar.com

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Маршрутка и грузовое авто столкнулись в Виннице в пятницу, пострадали пассажиры маршрутного такси, сообщают местные СМИ.

    "Водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. Из-за столкновения пострадали 4 пассажира", — говорится в сообщении vinbazar.com.

    vinbazar.com
    Маршрутка столкнулась с грузовиком в Виннице

    Инцидент произошел на дороге от кондитерской фабрики Roshen.

    Ранее сообщалось, что во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка.

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