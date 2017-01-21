Хроника 20 января: инаугурация Трампа, погромы в Вашингтоне, закрытие Roshen в Липецке

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В пятницу, 20 января, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подвел итоги работы пятой сессии Верховной Рады, суд разрешил ГПУ провести заочное следствие по делу Януковича, а бывший президент Гамбии согласился уйти в отставку и покинуть страну. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Дональд Трамп вступил в должность президента США

Накануне Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. Затем Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности. В частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США. Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

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Столкновения в Вашингтоне

Полиция задержала почти 220 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Во время столкновений шесть полицейских получили небольшие травмы. В течение пятницы в городе произошел ряд стычек демонстрантов, протестующие против Трампа, с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.

Порошенко рассчитывает на положительное решение суда по долгу в $3 млрд перед РФ

Украина доверяет британскому суду и рассчитывает на положительное решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ, сообщил глава государства Петр Порошенко. Высокий суд Лондона в четверг завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". В случае если Высокий суд Лондона вынесет решение в пользу Украины — это создаст прецедент на долговом рынке, основанном на английском праве, полагают юристы.

Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецке

В пятницу стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". Как уточнили в Roshen, объекты производства и инфраструктуры законсервируют, а штат сотрудников сократят.

Суд разрешил ГПУ провести заочное следствие по делу Януковича

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене. Правоохранительные органы Украины намерены привлечь к ответственности беглого экс-президента Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних властей расследуются уголовные производства, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением.

Руководство Львовской таможни отстранили от работы

Государственная фискальная служба временно отстранила от выполнения обязанностей все руководство Львовской таможни, сообщает пресс-служба ведомства. "Вчера правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", — говорится в сообщении. Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей.

Парубий подвел итоги работы пятой сессии Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва. Председатель ВР подвел итоги работы парламента во время пятой сессии, а также представил подробный отчет со всей статистикой по итогам работы за это время. Подытоживая пятую сессию, Парубий поблагодарил народных депутатов за работу во время этой сессии. "Это было очень тяжелое, но в то же время очень ответственное время для Украины", — сказал он.

В зоне АТО обстреляли автобус, ранена женщина

В районе населенного пункта Еленовка в Донецкой области обстреляли автобус, в результате чего была ранена местная жительница, сообщается в пятницу на сайте Минобороны. "Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка — Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", — заявили в министерстве.

Бывший президент Гамбии согласился уйти в отставку и покинуть страну

Советник избранного президента Гамбии Маи Ахмад Фати подтвердил, что бывший президент Яйя Джамме согласился уйти в отставку и покинуть страну. Фати подтвердил верность размещенного в Twitter заявления нового президента Адамы Барроу, в котором он сообщил об отставке Джамме. В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу.

Десять выживших найдены в итальянском отеле, на который сошла лавина

Спасатели обнаружили в пятницу 10 выживших после схода лавины на горную гостиницу в центральной итальянской области Абруццо. По информации СМИ, пять человек уже извлечены из отеля Rigopiano. ЧП произошло в среду вечером: снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

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Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления

Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию страны, предполагающих переход на президентскую форму правления. Поправки, которые в случае одобрения на референдуме будут введены с 2019 года, расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Именно 20 января 1661 года во Львове основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко. В этот же день в 1892 году состоялся первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США). Годом позже 20 января 1893 — в лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.