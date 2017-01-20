Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецке

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в РФ, говорится в заявлении компании.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой фабрики. Такое решение было принято по политическо-экономическим причинам. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным", — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Согласно сообщению, начиная с 2013 года производство фабрики сократилось в три раза из-за резкого снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию РФ.

"Все это на фоне снижение общего уровня покупательной способности привело к значительному снижению объемов производства. В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформированы о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое заявление о массовом сокращении уже находится в Липецком центре занятости", — отмечается в заявлении.

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В компании подчеркнули, что в 2014-2016 годах корпорация Roshen получила и вывела в Украину более 72 миллионов дивидендов от работы липецких активов.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.