В Донецке о блокировании ДНР не слышали, а Roshen продается постоянно

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Торговые сети, рынки и магазины Донецка буквально завалены продуктами питания и прочими товарами широкого потребления. Несмотря на то, что 2 года назад власти Украины ввели блокаду самопровозглашенных республик Донбасса, гуманитарной катастрофы в ЛДНР удалось избежать.

На сегодняшний день практически все местные предприниматели разорвали деловые связи с украинскими партнерами и организовали бесперебойные поставки товаров с территории Российской Федерации, Белоруссии, значительно расширился ассортимент продукции и от местных производителей. Украинская продукция на продовольственном рынке Донецка также присутствует в ассортименте, но ее доля составляет считанные проценты и, судя по всему, имеет дальнейшую тенденцию к снижению.

Накануне украинские власти сделали ряд очередных громких заявлений явно направленных на ухудшение и обострение ситуации в отношениях между Украиной и неподконтрольной частью Донбасса. Так, народный депутат Украины Семен Семенченко на своей странице в Facebook заявил, что так называемые "ветераны войны за независимость", иными словами – добровольческие батальоны намерены организовать новый виток полноценной блокады ДНР и ЛНР. По мнению Семенченко, блокада ЛДНР — это ответ Киева на отсутствие прогресса в обмене пленными.

"Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам ЛНР/ДНР ветераны Войны за Независимость. Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которых наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", — отметил Семенченко.

Куда более агрессивное заявление на днях сделал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Чиновник сказал, что необходимо перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе. При этом Турчинов добавил, что не исключает в дальнейшем возможность силового захвата и "зачистки" неподконтрольных Украине территорий. По его словам, только полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения.

"Я сторонник этого варианта – запретить любые перемещения товаров и грузов. Но мне говорят: там же есть предприятия, которые платят налоги в наш бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и т.д. Я считаю, что здесь уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в похожем с Украиной положении. Соответственно, если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий – нужно выбирать радикальный вариант", – сказал Турчинов.

Турчинов подчеркнул, что решение группы добровольцев о блокировании самопровозглашенных ДНР и ЛНР находится исключительно в компетенции президента Украины Петра Порошенко.

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет", – отметил секретарь СНБО.

Жители ДНР считают, что отсутствие в регионе товаров из Украины уже не критично и особых неудобств от этого люди испытывать не будут. По мнению горожан блокируя Донбасс, украинские власти еще больше отталкивают от себя регион и его жителей, тем самым демонстрируя свое стремление к дальнейшей эскалации и абсолютное нежелание урегулировать конфликт мирным путем. Очевидно, и вполне ожидаемо, что антиукраинских настроений в самопровозглашенной республике станет еще больше, в чем киевский режим, собственно, и может быть заинтересован.

"Идиотизм, ну что тут скажешь. Казалось бы, третий год война идет, нужно прекращать это безумие, на компромиссы идти, договариваться, соглашения эти минские выполнять, а нет, они и дальше умудряются чудить. Чего власть добьется от этой блокады? Понятно, что делают только хуже. Люди итак обозлены на Порошенко, на всю ту верхушку, так они еще туже петлю на шее Донбасса затягивают. Естественно, что ни о каком примирении и речи не будет. Раз для них дончане враги, о мирном урегулировании можно забыть Турчинову так вообще не сидится спокойно. Все бредит кровавой расправой и масштабной зачисткой Донбасса от террористов и сепаратистов", - рассуждает житель Донецка Евгений.

"Думаю, ничего страшного от их новой блокады нам не будет. Тут, скорее всего речь идет о больших деньгах, которые чиновники зарабатывают на поставках грузов из Донецка на территорию Украины и обратно. Возьмите тот же уголь – каждый день железнодорожные составы с углем пересекают линию фронта и идут в Украину. Это же баснословные денежные потоки и где они оседают, мы можем только гадать. И так во всем, если разобраться. Просто делёжка, кто-то и себе пытается отхапать лакомый кусок. Тоже, бизнес на войне", — считает дончанин Сергей.

"Мне кажется, что эта проблема не актуальна сегодня. Все это мы прошли. Никаких проблем с продуктами питания, лекарствами, вещами в Донецке нет. Всего навалом, полки ломятся. Республика почти полностью переориентировалась на Россию. Были бы деньги, как говорится, а купить есть что. Поэтому, если, Украина и дальше хочет блокировать Донбасс, то это однозначно глупость с их стороны и большая ошибка. Лишний раз говорит о том, что мир им не нужен. Преступная власть. Будут и дальше издеваться над людьми. Когда обстрелы прекратятся, когда война, наконец, закончится. Вот о чем больше переживаем", - говорит дончанка Людмила Николаевна.

"Блокада блокадой, но в Донецке без проблем можно купить даже кондитерские изделия фирмы Порошенко. Правда, поставки идут не с украинской территории, а с российской липецкой фабрики. Зайдите в любой супермаркет, сколько этих шоколадок и конфет рошеновских. А вы говорите блокада. Получается, что фабрика Порошенко платит налог в бюджет ДНР и имеет с продаж свои проценты. Значит, и спрос есть, торговля идет, при том, что люди прекрасно понимают, в чей карман и на какие цели идет выручка от этих сладостей", — рассуждает житель Донецка Александр.

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В то же время власти самопровозглашенной ДНР неоднократно заявляли, что гуманитарные и экономические вопросы урегулирования ситуации в Донбассе должны быть решены путем отмены блокады региона и амнистии для всех участников конфликта и политзаключенных. Добавим, что экономическая блокада Донбасса началась в ноябре 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне вооружённого конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Был введён запрет на поставки в регион медикаментов, прекратились поставки продовольствия.