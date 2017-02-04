Киевская ОГА призвала снизить цены на проезд в маршрутках с 6 февраля

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Киевская областная государственная администрация призвала перевозчиков снизить стоимость проезда маршрутках с 6 февраля до уровня, который предшествовал резкому подорожанию. Об этом сообщил председатель КОГА Александр Горган, передает пресс-служба ведомства.

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда", — заявил Горган.

В ОГА отметили, что треть трудоспособного населения Киевской области постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение.

Ранее сообщалось, что в пригородных маршрутках столицы и по области повысилась стоимость проезда.