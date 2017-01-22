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    Цены на арендное жилье зависят от реальных доходов граждан – Цуканов

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    В эфире радиостанции Голос Столицы независимый эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов заявил, что в Киеве арендное жилье дорожать не будет.
    Новое жилье
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украинцев, живущих в арендуемых квартирах, ждут нелегкие времена: хозяева жилья готовятся повышать расценки. Об этом сообщают риэлторы.

    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В большинстве договоров аренды сейчас набирает популярность новый тренд: теперь там прописывают пункт о пересмотре ставок в случае отклонения курса доллара более чем на 10%. Регионы настроены более решительно. Здесь рынок аренды вновь переходит на доллар. В Одессе еще осенью, когда наметилась тенденция к росту валютного курса, многие хозяева пытались фиксировать арендную плату в валюте, а также если получают плату в гривне, оговаривали, что могут ее повышать.

    Изменятся ли цены на жилье в Киеве, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы независимый эксперт по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов.

    "Я не думаю, что арендные ставки будут увеличиваться в пересчете на доллар. Понимаете, при понижении национальной валюты курса, будут немного происходить повышение арендной ставки, но в целом все зависит от реальных доходов нашего населения, которое готово снимать квартиры. Если доходы не растут колоссальными темпами, то откуда взяться деньгам, чтобы фиксироваться в долларах и платить большую арендную плату в гривнах. Может быть попытка отдельных каких-то арендодателей, которые попытаются такое сделать, потому что арендодателю нужно иметь наибольший доход от своей недвижимости. Но, если на рынке денег нет, они будут простаивать, все зависит от реальных доходов граждан, и я не вижу такой большой прослойки, в которой выросла доходная часть, и которые могли бы фиксироваться в долларах и платить в долларах", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Киевская областная государственная администрация требует от пассажирских автоперевозчиков региона предоставить обоснование резкого подорожания проезда и призывает искать сбалансированное решение.

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