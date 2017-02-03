И кому стало легче? Госрегулирование цен на лекарства отложили

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Решили отложить

Реформаторские нововведения Минздрава пока сложно назвать успешными. Обещанное с 1 февраля введение референтных цен на лекарства отложили до 1 апреля. Причиной переноса стало обращение к правительству сразу нескольких фармацевтических компаний с просьбой дать отсрочку.

Как заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, такое решение продиктовано желанием стабилизировать ситуацию на рынке и устранить риски возникновения чрезмерных убытков. По ее мнению, целесообразно вводить государственное регулирование цен, когда фармкомпании распродадут остатки лекарств, стоимость которых попадает под госрегулирование, а также когда начнется полномасштабная программа возмещения стоимости ряда препаратов.

Вместе с тем, Супрун подчеркнула, что часть производителей уже снизила цены на свои препараты на 15-30%. Остальным же участникам рынка требуется немного больше времени, чтобы перейти на новую систему и обеспечить украинцев доступными лекарствами.

Эксперты медрынка оценивают решение об отсрочке скорее как оттягивание времени для нахождения компромисса. Фактически 1 апреля является последним сроком для распродажи запасов лекарств по старым правилам, и, соответственно, ценам.

"Вопрос для референтных цен, то есть цен, которые государство устанавливает однозначно и для всех на рынке, конечно, тема была не до конца проговорена, тем более не исследована финансово-экономически, без понимания, как это повлияет на доступность и какие будут последствия. Поэтому произошло то, что в очень срочном порядке фактически поставило перед фактом весь рынок, что вам нужно за месяц где-то избавиться от этих лекарств, то их все сбыть..", – высказалась главный эксперт медицинской группы "Реанимационного пакета реформ" Зоряна Черненко.

В то же время исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов обращает внимание, что уже есть ряд препаратов, которые купить нельзя, так как дистрибьютор перестал их закупать.

"То есть, когда мы разговариваем с фармацевтами, есть проблемы с целым рядом препаратов, которые уже купить нельзя. Потому что остановилась их дистрибуция, никто не понимает, что с этим делать дальше. Дистрибьютор не закупает у производителя, соответственно, потом дистрибьютор не поставляет этого в аптеку.

То есть, если мы говорим про какой-то конкретный препарат конкретного производителя, вот на него сравнивать нужно цены, а не сравнивать цены просто на вообще химическую молекулу", – рассказывает он.

Наделали переполох

Как сообщалось, сперва реформа должна была коснуться жизненно важных препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета. Кабмин ввел максимальную оптовую надбавку на продажу таких лекарств в 5%, розничную – в 15%, выше которых реализация невозможна.

Однако Минздрав так и не пояснил аптекарям, можно ли будет продавать в розницу препараты, стоимость которых превышает указанную в официальном реестре.

Как прогнозировали аналитики, таким образом многие препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы, могут стать дефицитными, а некоторые и вовсе пропасть из аптек. В частность, речь идет о препаратах будесонида, сальбутамола, метформина, гликлазида, амлодипина, бисопролола, спиронолактона.

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Ведь вследствие такого подхода цена на препарат в Украине может быть необоснованно низкой. А это, в свою очередь, приведет к нерентабельности продажи его украинским пациентам и вывода с рынка.

По данным исследования PharmXplorer/"Фармстандарт" компании Proxima Research, стоимость 84% препаратов для лечения сердечно-сосудистых болезней превышает указанный МОЗ граничный уровень более чем на 35%, а это 52% всего ассортимента в натуральном выражении. Для препаратов от сахарного диабета второго типа этот показатель составляет 92%, бронхиальной астмы – 88,5%.

Не успела инициатива Кабмина вступить в действие, как украинцы уже успели прочувствовать ее на себе.

Еще в январе из аптек стали пропадать многие виды препаратов для гипертоников.

"В аптеках уже невозможно купить самый простой и доступный "Фезам", – пишет Страна.ua. – Продавцы в ответ на вопрос куда делось лекарство, говорят, что его перестали закупать из-за будущей фиксации цены, а остатки быстро распродали".

Кроме того, многие астматики стали жаловаться на то, что стало трудно заказать, например, сальбутамол, так как многие аптеки получили указание не продавать противастматические препараты до полной переоценки. При этом аналоги, которые предлагают, по цене вовсе не дешевле, а дороже.