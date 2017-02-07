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    Экономика

    Цены на нефть слабо растут во вторник

    (обновлено: )5810
    Накануне цена на нефть снижалась, реагируя на опубликованные в пятницу данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в стране.
    Месторождение нефти. Архивное фото
    RIA News Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Цены на нефть во вторник слабо растут после удешевления более чем на 2% на торгах в понедельник, сообщает РИА Новости Прайм.

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    По состоянию на 07.20 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% — до 55,84 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,19% — до 53,11 доллара за баррель.

    "Черное золото" дешевело в понедельник, реагируя на опубликованные в пятницу данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в стране.

    За неделю, завершившуюся 3 февраля, показатель вырос на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц, в том числе количество нефтяных установок увеличилось на 17 единиц, или на 3%, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось, сохранившись на уровне в 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук, или на 27,7%.

    "Число буровых установок в США сейчас находится на самом высоком уровне за 14 месяцев, увеличившись на 20% с момента, когда было достигнуто соглашение странами ОПЕК о сокращении добычи", — цитирует агентство Рейтер неназванных аналитиков банка ANZ. Данное соглашение является ключевым фактором, который поддерживает нефтяные цены, отмечает агентство.

    Рынок также отреагировал на прогноз BMI Research о том, что импорт нефти в Китае снизится в первом полугодии 2017 года. Это связано с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

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