Цены на нефть слабо растут во вторник

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Цены на нефть во вторник слабо растут после удешевления более чем на 2% на торгах в понедельник, сообщает РИА Новости Прайм.

По состоянию на 07.20 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% — до 55,84 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,19% — до 53,11 доллара за баррель.

"Черное золото" дешевело в понедельник, реагируя на опубликованные в пятницу данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в стране.

За неделю, завершившуюся 3 февраля, показатель вырос на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц, в том числе количество нефтяных установок увеличилось на 17 единиц, или на 3%, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось, сохранившись на уровне в 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук, или на 27,7%.

"Число буровых установок в США сейчас находится на самом высоком уровне за 14 месяцев, увеличившись на 20% с момента, когда было достигнуто соглашение странами ОПЕК о сокращении добычи", — цитирует агентство Рейтер неназванных аналитиков банка ANZ. Данное соглашение является ключевым фактором, который поддерживает нефтяные цены, отмечает агентство.

Рынок также отреагировал на прогноз BMI Research о том, что импорт нефти в Китае снизится в первом полугодии 2017 года. Это связано с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны.

Ранее сообщалось, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.