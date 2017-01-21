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Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти проведет первое заседание

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Первое заседание комитета 22 января пройдет на министерском уровне. В субботу, 21 января, ожидаются неформальные встречи представителей нефтедобывающих стран.
Нефтяные насосы. Архивное фото
RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Новости Украина. Комитет по мониторингу стран ОПЕК и не входящих в картель в воскресенье, 22 января, на первой встрече в Вене разработает структуру контроля и механизм исполнения соглашения по сокращению добычи нефти.

Бочки с нефтью. Архивное фото
Sergio Russo/flickr.com
ОПЕК и еще 11 стран достигли исторического соглашения по нефти

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Первое заседание комитета пройдет на министерском уровне. 

"Встреча в это воскресенье в Вене имеет главнейшим пунктом повестки дня принятие структуры наблюдения и механизма исполнения декларации о сотрудничестве между (странами) ОПЕК и не ОПЕК", — говорил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в интервью РИА Новости.

В субботу, 21 января, ожидаются неформальные встречи представителей нефтедобывающих стран.

Предполагается, что участники комитета также рассмотрят первые итоги выполнения соглашения по сокращению добычи.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В субботу, 10 декабря, в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации. Для мониторинга соглашения создан комитет, в который вошли Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир.

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