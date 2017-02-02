Нефть дешевеет на росте ее запасов в США

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть в ходе торгов четверга демонстрируют отрицательную динамику, отыгрывая сообщения о росте запасов "черного золота" в США.

По состоянию на 17.53 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 56,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48% — до 53,62 доллара за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей — до 494,8 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что показатель увеличился лишь на 3,3 миллиона баррелей — до 491,6 миллиона баррелей.

Сдерживает удешевление нефти сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Согласно данным исследования, проведенного агентством Рейтер, добыча странами ОПЕК сократилась на 1 миллион баррелей в день в январе, до 32,27 миллиона баррелей в день. Глава Минэнерго РФ Алексндр Новак заявил в среду, что Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.