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    В мире

    Нефть дешевеет на росте ее запасов в США

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    По состоянию на 17.53 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% - до 56,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48% - до 53,62 доллара за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть в ходе торгов четверга демонстрируют отрицательную динамику, отыгрывая сообщения о росте запасов "черного золота" в США.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зачем США инициировали сокращение добычи нефти ОПЕК

    По состоянию на 17.53 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 56,66 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48% — до 53,62 доллара за баррель.

    Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей — до 494,8 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что показатель увеличился лишь на 3,3 миллиона баррелей — до 491,6 миллиона баррелей.

    Сдерживает удешевление нефти сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Согласно данным исследования, проведенного агентством Рейтер, добыча странами ОПЕК сократилась на 1 миллион баррелей в день в январе, до 32,27 миллиона баррелей в день. Глава Минэнерго РФ Алексндр Новак заявил в среду, что Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тысяч баррелей в сутки.

    ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

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