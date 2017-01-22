Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии

По данным агентства Киодо, покинувшие свои дома люди были размещены в двух эвакуационных пунктах. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Возгорание на заводе было зафиксировано около 16.00 по местному времени (9.00 по Киеву). По предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о взрывах также не поступало.

Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем в район направлены около 20 пожарных расчетов. Причина возгорания пока не установлена.