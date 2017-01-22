Из-за пожара на НПЗ в Японии эвакуированы более 500 человек - СМИ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Японии, в городе Оита префектуры Вакаяма, были эвакуированы более 500 человек. В рекомендации об эвакуации вынесены примерно для 3 тысяч человек.

Читайте также: День Соборности Украины: как празднуют Восток и Запад

По данным агентства Киодо, покинувшие свои дома люди были размещены в двух эвакуационных пунктах. Сообщений о пострадавших не поступало.

Возгорание на заводе было зафиксировано около 16.00 по местному времени (9.00 по Киеву). По предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о взрывах также не поступало.

В настоящее время площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем в район направлены около 20 пожарных расчетов. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее сообщалось, что японские авиакомпании отменили 104 рейса из-за сильных снегопадов, обрушившихся почти на всю территорию страны. Снегопады обрушились на северные районы и западное побережье страны. Таким образом, непогода охватила почти всю территорию Японии, за исключением нескольких районов на востоке страны.