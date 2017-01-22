День Соборности Украины: как празднуют Восток и Запад

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украинцы 22 января отмечают День Соборности Украины. Президент Петр Порошенко поздравил сограждан с праздником и напомнил, что каждый украинец должен поступаться собственными интересами ради блага целой страны и ради ее единства.

В столице на мосту Патона в 10:00 состоялся флешмоб – "Живая цепь соборности", в котором участники мероприятия объединили два берега Днепра цепью из людей. Подобные акции проходят во многих других украинских городах.

Как отмечают День Соборности в Мариуполе,в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спецкор Тимофей Львутин.

Как отмечают праздник соборности в Мариуполе?

— Живую цепь организовали в 12:00 на площади у Драматического театра. Люди будут выстраиваться сначала в живую цепь, а затем, по задумке организаторов, живая цепь должна соединиться в трезубец, который будет видно сверху.

А сам митинг по традиции устраивается городской властью, он состоится в 16:00 у памятника Тараса Шевченко. Там соберутся и чиновники, и жители города, кто пожелает прийти.

Как к празднику относятся жители города?

— Мариупольцы, скажем так, народ рабочий в основном, поэтому они довольно пассивно относятся к таким праздникам, то есть, если на полумиллионный город придет человек 500, это будет хорошо.

А в частных разговорах считают День Соборности праздником?

— Люди, с которыми я общаюсь непосредственно, да, они считают, что День Соборности – это праздник, мы друг друга с этим праздником поздравляем. Но в принципе, для мариупольцев это не столь важный, к сожалению, праздник. Мы еще не привыкли к этому празднику.

Украинское фото Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности

Предусмотрены ли меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, о которых вы рассказали в начале? Как работает полиция в этот день?

— Во-первых, хотелось бы отметить, что у полиции появилась специальная "умная" камера. В частности, на площади возле Драматического театра находится несколько таких камер, насколько я знаю, которые будут полностью следить за процессом.

Конечно же, будут и живые патрули патрульной полиции Донецкой области, нацгвардейцев и, конечно же, непосредственно патрульной полиции города Мариуполя. В принципе пока сообщений о каких-то возможных инцидентах не поступало, поэтому будем надеяться, что все мероприятия в Мариуполе пройдут спокойно.

Какая сейчас атмосфера царит в пригороде Мариуполя? Все спокойно, учитывая ситуацию в зоне АТО?

— Хотелось бы отметить, что ситуация, которая сегодня произошла, была не совсем спокойная, в частности, 2/3 обстрелов произошли непосредственно на Мариупольском направлении, более 20 обстрелов, а всего было 33 обстрела.

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Примерно с 5:30 до 9:00 и в Мариуполе, и в Краматорске, например, не было мобильной связи одного из операторов. По сообщениям пресс-офицера сектора Мариуполь, а также других военных, боевики повредили вышки передач и, таким образом, на протяжении трех часов часть жителей, кто пользуется определенной операторской связью, остались просто без связи.

Украинское фото Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности

(публикуется на языке оригинала)

Как День Соборности Украины празднуют на Западе, в эфире "ГС" сообщила журналист сайта города Львова 032.ua Ирина Труш.

Що для львів’ян означає це свято?

— Ще два роки тому слово "соборність" львів’яни сприймали зовсім по-інакшому, але війна внесла свої корективи, і сьогодні для Львова День Соборності – це так само день наших героїв. Саме тому у Львові всі урочисті заходи розпочнуться на Личаківському кладовищі власне із того, що львів’яни покладуть квіти, запалять лампадки на могилах тих, хто боровся за незалежність та територіальну цілісність України.

Після того, як львів’яни вшанують загиблих на Личаківському кладовищі, уже в обід, у Львові відбудеться молодіжна акція, яка називається "Міст єднання". Під час цієї акції львів’яни прикрасять синьо-жовтими стрічками з побажаннями для України пішохідний міст, який розташований над алеєю в парку "Погулянка", і уже о 16:00 у місті розпочнеться урочиста академія з нагоди Дня Соборності у Львівському національному академічному театрі опери та балету Соломії Крушельницької.

Заходи безпеки у Львові посилені?

— У Львові в цей день спокійно, якихось повідомлень, а також інформації про те, що правоохоронці переходять на посилений режим роботи не було, і завжди можна побачити на вулицях піших патрулів, які охороняють наше місто.

Чи багатолюдно зараз у центрі Львова?

— Зараз в принципі не скажу, що так багато людей на площі Ринок або вулицями гуляють, тому що у нас зазвичай всі львів’яни йдуть до церкви спочатку, моляться, і вже десь після обіду з 12:00 вони йдуть, беруть участь в різних заходах.

Чи заплановані сьогодні спеціальні молебні за Україну?

— У Львові часто, практично в кожній церкві в кінці літургії моляться за Україну і просять для неї єдності і кращого майбутнього.

Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что альтернативы Минским соглашениям нет, поэтому сторонам конфликта, прежде всего, нужно прекратить разночтение этого документа.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Михаил Павлив заявил, что за дискуссию о вредности Минского формата в Украине надо бить по рукам.