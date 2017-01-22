наверх
22.01.201714:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В День Соборности правопорядок в Киеве обеспечивают 1,7 тыс полицейских

    (обновлено: )34
    Как сообщили в полиции Киева, в воскресенье, 22 января, в Киеве состоится ряд мероприятий, участие в которых примут не только жители столицы, но и других регионов.
    Полиция Украины
    Арсен Аваков/Facebook

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В День Соборности, 22 января, правопорядок в Киеве обеспечивает более 1,7 тыс. правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

    Читайте также: В Раду внесены два новых "языковых" закона. Комментарий депутатов

    "22 января 2017 года в Киеве состоится ряд мероприятий, участие в которых примут не только жители столицы, но и других регионов. С целью недопущения правонарушений правоохранители будут внимательно следить за порядком и обеспечивать безопасность граждан. Всего на службу заступит 1740 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", — говорится в сообщении.

    В полиции призвали участников мероприятий не нарушать правопорядок и придерживаться установленных правил поведения.

    Напомним, в воскресенье, 22 января, Украина отмечает День Соборности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок