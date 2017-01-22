В День Соборности правопорядок в Киеве обеспечивают 1,7 тыс полицейских

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В День Соборности, 22 января, правопорядок в Киеве обеспечивает более 1,7 тыс. правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

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"22 января 2017 года в Киеве состоится ряд мероприятий, участие в которых примут не только жители столицы, но и других регионов. С целью недопущения правонарушений правоохранители будут внимательно следить за порядком и обеспечивать безопасность граждан. Всего на службу заступит 1740 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", — говорится в сообщении.

В полиции призвали участников мероприятий не нарушать правопорядок и придерживаться установленных правил поведения.

Напомним, в воскресенье, 22 января, Украина отмечает День Соборности.