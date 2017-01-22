День Соборности в Киеве: берега Днепра соединили "живой цепью"

В воскресенье в Киеве ко Дню Соборности Украины на мосту Патона состоялась 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра "живой цепью" Соборности".
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В ходе акции участники присоединяются к символическому объединению берегов столицы в память 98-й годовщины подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину.
С обоих берегов Днепра колонна людей несла синюю и желтую ленты соответственно, чтобы после объединения развернуть на мосту 30-метровый флаг Украины.