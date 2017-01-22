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    День Соборности в Киеве: берега Днепра соединили "живой цепью"

    (обновлено: )5701
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.
    Украинское фото

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    Акция по соединению берегов Днепра "живой цепью" в Киеве в День Соборности.

    В воскресенье в Киеве ко Дню Соборности Украины на мосту Патона состоялась 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра "живой цепью" Соборности".

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    В ходе акции участники присоединяются к символическому объединению берегов столицы в память 98-й годовщины подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину.

    С обоих берегов Днепра колонна людей несла синюю и желтую ленты соответственно, чтобы после объединения развернуть на мосту 30-метровый флаг Украины.

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