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    Фотоленты

    Порошенко на торжествах по случаю Дня Соборности Украины

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    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Торжества по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Торжества по случаю Дня Соборности Украины
    Торжества по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины
    УНИАН

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    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины

    Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.

    "Соборное воссоединение, или как тогда его назвали — злука, проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа, исторически длительного движения украинцев к созданию собственного государства. Из мечтаний, стремлений и усилий многих поколений борцов за независимость и соборность", — сказал он во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины, сообщает сайт президента.

    Глава государства отметил, что хотя государственное объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году произошло лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения украинского соборного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины.

    Смотрите также: Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне

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