Хроника 21 января. Пожар в Одессе, убийство адвоката в Киеве, женский марш против Трампа

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Киеве застрелили адвоката, около двух миллионов человек приняли участие в женском марше в США и во всем мире, Уйен Руни стал новым рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по числу забитых голов. Об этих и других новостях субботы – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Раде зарегистрировали законопроект об использовании только украинского языка

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О государственном языке", который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Как отмечается на сайте Рады, автором законопроекта являются 33 депутата парламента из разных фракций. Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, языком СМИ и книгопечатания, в сфере обслуживания. Также законом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.

СБУ: в Киеве предотвращено покушение на депутата Рады

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак, но имя депутата глава СБУ не назвал.

"Сегодня утром я доложил президенту Украины о предотвращении сотрудниками Службы безопасности Украины резонансного преступления в городе Киеве. В частности, вчера сотрудниками СБУ раскрыто, задокументировано и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины – народного депутата Украины", — сказал Грицак на брифинге в субботу. По его словам, операция по физической ликвидации депутата планировалась, готовилась и контролировалась якобы с территории России. Грицак заявил также о возможной причастности к этому спецслужб РФ.

В Киеве застрелили адвоката

В ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По данным полиции, неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения адвокат скончался в больнице. Правоохранители установили личность погибшего: это — 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой. При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

В Одессе на "Привозе" произошел пожар

В Одессе на рынке "Привоз" произошел пожар. В результате происшествия выгорело четыре павильона", — сообщает УНН со ссылкой на слова спикера ГосЧС в Одесской области Андрея Мельника. Как сообщили спасатели, к ликвидации возгорания было привлечено четыре пожарно-спасательных автомобиля.

"Огонь удалось ликвидировать через 20 минут, никто не пострадал", — отмечает глава пресс-службы облуправления ГосЧС. По информации СМИ, возгорание произошло в районе обувных рядов.

В результате аварии автобуса в Италии погибли 16 человек

В результате аварии венгерского автобуса, произошедшей минувшей ночью близ Вероны, погибли 16 человек, их идентификация серьезно затруднена из-за того, что тела сильно обожжены. Об этом сообщили в субботу представители правоохранительных органов Италии, работающие на месте ЧП.

Инцидент произошел на автостраде А4 близ Вероны, когда туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар. В автобусе находились 55 человек — школьники в возрасте от 14 до 18 лет, их родители и учителя. По последним данным, 26 из них были госпитализированы в различные лечебные учреждения Италии с серьезными ожогами и ранениями. По сообщениям местных СМИ, участок автострады А4, где произошла авария, до сих пор закрыт. Полицейские продолжают извлекать тела жертв из обгоревшего автобуса. На месте ЧП работают эксперты-криминалисты, которые должны установить динамику инцидента, но уже известно, что в ДТП не участвовали другие транспортные средства.

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Около 2 млн человек приняли участие в женском марше в США

До двух миллионов человек приняли участие в марше женщин после инаугурации Дональда Трампа в разных городах США, передает агентство Франс Пресс. Только в одном Вашингтоне – главной точке проведения протестов, – как ожидают организаторы, итоговое число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, чем предсказывалось ранее. Столько же протестующих вышло на улицы Лос-Анджелеса, сообщает местная полиция, которая пока устанавливает точное число участников. Между тем, организаторы марша заявили о 750 тысячах демонстрантов. Еще более 500 тысяч человек маршировали в Нью-Йорке. По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 тысяч человек вышли с протестом в Чикаго. Примерно столько же участников насчитали в Бостоне. Масштабные собрания демонстрантов наблюдались в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии. Марширующих американцев поддержали и в других городах мира – Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио, Хельсинки. "Марш женщин" прошел даже в Антарктиде.

32 человека погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

По меньшей мере, 32 человека погибли, еще порядка 100 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя железнодорожной компании. По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локомотив, инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. Как уточняет издание Times of India, поезд следовал в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.

Руни стал новым рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по числу забитых голов

Нападающий ФК "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд по количеству забитых голов. Забив 250 голов со штрафного, он побил рекорд Бобби Чарльтона.

Таким образом, сегодняшний матч в Сток-он-Тренте завершился со счетом 1:1. На 19-й минуте Хуан Мата отправил мяч в свои ворота, но Руни в компенсированное время матча прямым ударом со штрафного сравнял счет. Таким образом, 31-летний нападающий стал новым рекордсменом клуба по числу голов. Руни обошел прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона (249), рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.