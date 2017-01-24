Судья по делу о долге Украины удалился подумать "до Пасхи" - Минфин РФ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что судья Высокого суда Лондона в деле по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов удалился для принятия решения "до Пасхи".

"Судья удалился для вынесения решения. До Пасхи. Не сказал, католической или православной, не знаю", — сказал журналистам Сторчак.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". Как пояснил тогда РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

Минфин РФ заявил 20 января, что считает не выдерживающей критику аргументацию, приведенную Украиной в суде, и ожидает скорейшего вынесения решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении иска о взыскании задолженности. Вместе с тем Украина, как заявил в тот же день РИА Новости ее президент Петр Порошенко, также рассчитывает на положительное для страны решение Высокого суда Лондона.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

По словам Сторчака, после заседания лондонского суда Украина не выходила на контакт с Россией. "Нет, а зачем? Еще слишком мало времени прошло. Может быть, и выйдут", — сказал замглавы Минфина РФ.