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    Судья по делу о долге Украины удалился подумать "до Пасхи" - Минфин РФ

    Тема:

    Украина и мораторий на долг РФ (123)

    (обновлено: )48723
    Заместитель главы Министерства финансов России Сергей Сторчак уточнил, что судья не сказал, до католической или православной Пасхи. Трехдневные слушания по долгу в 3 млрд долларов завершились 19 января.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что судья Высокого суда Лондона в деле по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов удалился для принятия решения "до Пасхи".

    "Судья удалился для вынесения решения. До Пасхи. Не сказал, католической или православной, не знаю", — сказал журналистам Сторчак.

    Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". Как пояснил тогда РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso
    Долг перед РФ: высокий суд Лондона выслушал доводы защиты Украины

    Минфин РФ заявил 20 января, что считает не выдерживающей критику аргументацию, приведенную Украиной в суде, и ожидает скорейшего вынесения решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении иска о взыскании задолженности. Вместе с тем Украина, как заявил в тот же день РИА Новости ее президент Петр Порошенко, также рассчитывает на положительное для страны решение Высокого суда Лондона.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

    По словам Сторчака, после заседания лондонского суда Украина не выходила на контакт с Россией. "Нет, а зачем? Еще слишком мало времени прошло. Может быть, и выйдут", — сказал замглавы Минфина РФ.

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