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    В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов, есть погибшие - СМИ

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    Согласно информации, 14 грузовых вагонов грузового поезда перевернулось, несколько вагонов повисли на краю моста. Идет расследование происшествия.
    Железнодорожный светофор. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На западе Румынии во время проезда по мосту грузовой поезд сошел с рельсов. В результате погибли два машиниста. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Инцидент произошел в субботу рядом с городом Петрошани. Сообщается, что движение на железнодорожной магистрали заблокировано.

    Представитель Румынских железных дорог (CFR) рассказал, что 14 грузовых вагонов перевернулось, несколько вагонов повисли на краю моста. Идет расследование происшествия.

    Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.

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