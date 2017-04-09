Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На месте происшествия видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовятся с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.
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Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.
Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.