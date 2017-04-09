наверх
09.04.201704:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

    (обновлено: )19
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков (справа) на месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Автомобили скорой медицинской помощи неподалеку от места столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Соблазнительный винтаж 60-80-х годов. Секси бикини с обложек пластинокСоблазнительный винтаж 60-80-х годов. Секси бикини с обложек пластинок01:24 09.04.2017
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в СтокгольмеТеракт в Стокгольме: премьер Швеции не мог сдержать слез20:08 08.04.2017
    ЗакарпатьеПоехал на Закарпатье, как побывал в Венгрии17:47 08.04.2017
    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный домОбрушение жилого дома под Вроцлавом: кадры с места ЧП14:10 08.04.2017
    Национальный корпус блокирует здание Россотрудничесва"Национальный корпус" блокирует здание Россотрудничесва11:27 08.04.2017
    Свето-музыкальный фонтан на Майдане Независимости в КиевеСветомузыкальный фонтан на Майдане Незалежности в Киеве09:09 08.04.2017
    Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-ПетербургеТеракт в Петербурге: суд арестовал шестерых подозреваемых03:54 08.04.2017
    Наезд грузовика на людей в СтокгольмеФотоитоги 7 апреля: теракт в Стокгольме, "Торнадо" в суде и удар США по Сирии18:35 07.04.2017
    Наезд грузовика на людей в СтокгольмеТеракт в Стокгольме: грузовик врезался в толпу людей в центре города17:23 07.04.2017
    Все фотоленты
    На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.

    Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    На месте происшествия видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовятся с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.

    Смотрите также: Железнодорожная катастрофа под Москвой

    Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.

    Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

    Ссылки по теме:
    Теги: