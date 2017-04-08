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    Теракт в Стокгольме: премьер Швеции не мог сдержать слез

    Тема:

    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (77)

    (обновлено: )15902
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk

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    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не смог держать слез во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме, передает Daily Mail.

    Он поговорил с одним из полицейских в оцеплении. Накануне, обращаясь к шведам, премьер призвал их не бояться.

    "Террористы хотят чтобы мы боялись, чтобы стали вести себя иначе, они хотят лишить нас возможности жить нормально, но именно это им никогда не удастся. Террористам не победить Швецию", — заявил Лёвен.

    Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

    В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

    Смотрите также: Теракт в Петербурге: суд арестовал шестерых подозреваемых

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