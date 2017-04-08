"Тотальный диктант" в Николаеве закончился вызовом "скорой" и полиции

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина, Андрей Лубенский. Попытка провести "Тотальный диктант-2017" в Николаеве в субботу закончилась скандалом и вызовом "скорой" и полиции. Об этом сообщили РИА Новости Украина в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Добровольный диктант на русском языке 8 апреля прошел более чем в 70-ти странах, охватив 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. По оценкам организаторов участие в акции приняли около 200 000 человек в 866 городах. В Украине "Тотальный диктант" планировалось провести в Киеве, Одессе, Харькове, Житомире и Николаеве. Однако утром здание РЦНК было заблокировано радикалами из "Национального корпуса". Акцию решили отменить.

"После того, как националисты заблокировали здание центра в Киеве и в ультимативной форме потребовали не проводить диктант, было принято решение отменить акцию не только на всех киевских площадках, но и в других городах, где диктант был запланирован, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Однако в Николаеве организаторы решили все-таки провести диктант, поскольку проверить свою грамотность пришли более 50 человек. Но тут же явилась группа националистов, около сотни человек, которые стали угрожать участникам. Пожилой женщине-организатору стало плохо, ей вызывали "скорую", — сообщил агентству представитель РЦНК.

По его словам, вызвали также и полицию, чтобы иметь возможность безопасно вывести людей из здания. Акция была сорвана.

В РЦНК подчеркнули, что "Тотальный диктант" — гуманитарная акция, не несущая никакой политической нагрузки. Но в партии "Национальный корпус" считают, что такие акции – "не что иное как информационная война – попытка повлиять на мысли украинцев".

"Благодаря блокированию вражеского учреждения диктант не состоялся… Не будут в Украине писать надиктованное москалями москальским языком", — говорится в заявлении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в Facebook.

Напомним, в четверг и в пятницу в РЦНК прошла акция "Тотальный диктант-дети". Свою грамотность проверили юные участники детского языкового клуба "АБВГДейка". Образовательный проект с участием детей проводится в Киеве второй год, при этом количество участников возросло в четыре раза.

Год назад "Тотальный диктант" в Киеве писали 138 человек на трёх площадках. Текст Андрея Усачёва читали писатель и блогер Гарик Корогодский и учитель русского языка Галина Криворучко. Тогда акция "Тотальный диктант" собрала большое количество участников в Киеве вопреки серьезным провокациям: мероприятие проходило в субботу, а накануне националисты совершили нападение на здание РЦНК.