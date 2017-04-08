Проводить слишком опасно: "Тотального диктанта-2017" в Украине не будет

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Международная акция "Тотальный диктант-2017", которая проходит в эту субботу в 72-х странах мира, не состоится в Украине из-за действий радикально настроенных националистов. Об этом РИА Новости Украина сообщил директор представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев.

Утром в субботу вход в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, где должна пройти международная акция "Тотальный диктант-2017", заблокировали несколько десятков (от 40 до 50) радикалов, которые потребовали акцию отменить.

На стены здания радикалы наклеили листовки с символикой "Национального корпуса", сотрудников РЦНК к рабочим местам не пропускали, в их адрес звучали угрозы. Полиция в происходящее не вмешивалась. Руководство центра приняло решение не проводить диктант в таких условиях.

"На Украине сорвана акция "Тотальный диктант-2017", которая проходит в 72-х странах. Это международная гуманитарная акция проверки грамотности. Акция традиционная, она проводится уже в течение последних пяти лет. У нас в Киеве на площадке РЦНК зарегистрировались для участия в диктанте более двухсот человек. Всех их мы сейчас оповещаем о том, что это сейчас небезопасно…В целях обеспечения безопасности диктант не состоится, мы его отменили", — сказал Воробьев.

По его словам, акцию "Тотальный диктант-2017" по соображениям безопасности отменили на всех остальных киевских площадках, а также в других городах Украины (в Одессе, Харькове, Николаеве и Житомире).

Как сообщили в РЦНК, праворадикальные группы к 11.00 сняли блокаду здания и покинули площадку перед зданием РЦНК, но оставили несколько наблюдателей и пообещали вернуться.

"Они у нас все обклеили такими листочками с символикой "Национального корпуса", насколько известно, эту партию возглавляет депутат Верховной Рады Андрей Билецкий. Блокаду сейчас сняли, но сказали, что придут снова для того, чтобы проконтролировать, действительно ли "Тотальный диктант" не проводится, на самом ли деле мы его отменили. И сказали, что если не отменим, то будут применены меры физического воздействия как к участникам диктанта, так и к сотрудникам РЦНК", — сообщил Воробьев.

facebook.com/politicalpartynationalcorps/ Блокирование офиса Россотрудничесва, где должен был пройти "Тотальный диктант"

Он подчеркнул: "возмущение вызывает то обстоятельство, что здание РЦНК было заблокировано, не пропускали сотрудников центра".

"Мы это расцениваем как прямое нарушение Конституции и Соглашения о деятельности культурно-информационных центров, которое было подписано еще в 1998 году между правительствами России и Украины. Напомню, что в Москве, на Арбате, Украинский культурный центр активно работает, и его деятельности никто не препятствует, на здании висит украинский флаг…", — отметил глава представительства Россотрудничества.

Воробьев также отметил, что "РЦНК в Киеве, как всем известно, занимается исключительно гуманитарными проектами и развитием культурных, образовательных инициатив. Тем не менее, это уже не первый случай нападения на культурный центр и не первый случай препятствования его гуманитарной деятельности".

Российская сторона не оставит действия радикалов без внимания.

"Посольство Российской Федерации направит ноту в МИД Украины с требованием прекратить беспредел", — сказал Воробьев.

facebook.com/politicalpartynationalcorps/ Блокирование офиса Россотрудничесва, где должен был пройти "Тотальный диктант"

В четверг и в пятницу в РЦНК прошла акция "Тотальный диктант-дети". Свою грамотность проверили юные участники детского языкового клуба "АБВГДейка". Образовательный проект с участием детей проводится в Киеве второй год, при этом количество участников возросло в четыре раза.

Год назад "Тотальный диктант" в Киеве писали 138 человек на трёх площадках. Текст Андрея Усачёва читали писатель и блогер Гарик Корогодский и учитель русского языка Галина Криворучко. Тогда акция "Тотальный диктант" собрала большое количество участников в Киеве вопреки серьезным провокациям: мероприятие проходило в субботу, а накануне националисты совершили нападение на здание РЦНК.

Добровольный диктант на русском языке 8 апреля охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. По оценкам организаторов, в международной акции примут участие около 200 000 человек в 866 городах. Теперь придется вычесть из этого числа города в Украине…