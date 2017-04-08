Теракт в Швеции. После Берлина и Лондона грузовик-убийца посетил Стокгольм

РИА Новости Украина

Список европейских городов, в которых преступник направил машину на пешеходов, в пятницу пополнился Стокгольмом: по предварительным данным, четыре человека погибли, восемь пострадали в результате наезда грузовика на толпу в центре столицы Швеции; премьер страны назвал случившееся терактом.

В конце марта в Лондоне принявший ислам британец Халид Масуд на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, у здания парламента террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены 50 человек. В декабре прошлого года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в этом теракте тунисец Анис Амри через несколько дней был убит полицейскими недалеко от Милана. В июле 2016 года водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.

Инцидент произошел на главной пешеходной улице Дроттнинггатан. По сообщениям местных СМИ, грузовик на большой скорости врезался в гуляющих людей и остановился только после того, как въехал в витрину магазина.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — передавал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Полиция Швеции рассматривает инцидент как возможный теракт. По информации агентства Рейтер, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе ЧП, но эти данные не были подтверждены. Тем не менее, центральный вокзал по требованию полицейских был эвакуирован, закрыто и метро, сообщают РИА Новости.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал премьер-министр Швеции Стефан Левен журналистам.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, Левен созвал экстренное заседание правительства в связи с терактом в Стокгольме. При этом по сообщениям полиции, уровень террористической угрозы в Швеции пока остается на прежнем, третьем по пятибалльной шкале уровне.

Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает издание Local.

"Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

Также, по данным Spendrups, приведенным телеканалом SVT, водитель пытался остановить злоумышленника и пострадал при этом.

Местные СМИ почти сразу сообщили, что полиция задержала водителя грузовика, однако чуть позже эту информацию опровергли. Впоследствии на пресс-конференции глава полиции Швеции Дан Элиассон заявил, что ведомство разыскивает подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме, его фотография опубликована с камер наблюдения.

Свои соболезнования в связи со случившимся уже выразили многие мировые лидеры. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Швеции Карлу XVI Густаву после инцидента в Стокгольме.

Слова поддержки руководству и народу Швеции отправили официальный представитель немецкого Кабмина Штеффен Зайберт. "Наши мысли — с людьми в Стокгольме, с ранеными, родственниками, спасателями, полицейскими. Мы противостоим террору вместе", — написал он в своем Twitter. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод иотметил, что шведские власти могут рассчитывать на поддержку Еврокомиссии во всем, в чем она сможет помочь.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил наезд грузовика на людей в центре Стокгольма, заверив в солидарности индийского народа со Швецией.

"Мы осуждаем атаку в Стокгольме. Мои мысли с семьями погибших, молитвы с пострадавшими. Индия решительно поддерживает народ Швеции в час горя", — написал Моди в своем аккаунте в Twitter.

Посольства США и Франции в Швеции призвали своих граждан к осторожности и рекомендовали воздерживаться то прогулок по центру.